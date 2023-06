Avvocatessa stroncata da un cancro a 38 anni, lutto nel nord Sardegna: addio ad Angela Pala

Il cancro miete un’altra giovane vittima in Sardegna. Angela Pala aveva solo 38 anni, una laurea in Giurisprudenza in tasca e tante collaborazioni attive con vari studi legali della Sardegna. La sua improvvisa scomparsa ha scosso Oschiri, suo paese natale e nel quale ha vissuto sino a poco tempo fa, prima di trasferirsi a Milano: è lì che ha scoperto di avere un tumore ed è lì, nel capoluogo lombardo, che il suo cuore ha cessato di battere poche ore fa. E il legame fortissimo che manteneva con l’Isola è visibile dai tantissimi messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Spicca quello del sindaco di Oschiri, Roberto Carta: “L’ultimo battito del cuore ha fatto cadere il muro d’ombra di fronte a una giovane madre e moglie. Un sorriso vero ha cessato di battere. Una grazia sincera ha smesso di regalare belle sensazioni. D’improvviso tutto diventa indifferente e si rinnova ed eterna il lutto di aver perduto l’insostituibile. Quando viene a mancare una giovane mamma c’è poco da dire e molto da rimanere in silenzio. Un dolore dicibile e tuttavia inesprimibile. Impensabile. Inconcepibile. Eppure accaduto. Angela, con un enorme peso sul cuore, un abbraccio ricco di affetto e di rimpianto da parte di tutti noi oschiresi e mio personale”. Un messaggio toccante e allo stesso tempo chiaro, con un’intera comunità in lutto.

Angela Pala lascia una figlia di appena un anno e mezzo e un bimbo di sei, oltre al marito. “Il cancro è stato rapido, purtroppo. Angela era una mia parente”, aggiunge il primo cittadino oschirese a Casteddu Online. “Oggi piangiamo una giovane donna e mamma che aveva tutta una vita davanti e che aveva già iniziato a costruirsi un futuro che, purtroppo, le è stato strappato via all’improvviso dal tumore”. Il funerale, per scelta della famiglia, sarà celebrato domenica a Milano.