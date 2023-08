Avviati i lavori al nido comunale di Cabras. Riapertura prevista per il 18 settembre

Il progetto prevede un intervento di 1 milione e 250 mila euro, con il quale l’amministrazione Abis intende aumentare la capacità di ospitalità, innalzare il livello di qualità architettonica, impiantistica e funzionale dell’intero edificio. Per realizzare l’intero programma, nel 2022 erano state eseguite le prove statiche e sismiche per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, requisito indispensabile per poter partecipare al Pnrr nell’ambito dell’ampliamento delle infrastrutture.

Sono iniziati lo scorso 24 luglio, a Cabras, i lavori all’asilo nido comunale finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il cantiere è stato avviato con grande anticipo, prima dell’inizio delle vacanze estive e senza alcuna interruzione del servizio per le famiglie e procederà per tutto il mese di agosto in maniera tale da ridurre al minimo la chiusura al pubblico e garantire la riapertura dal 18 settembre.

“I lavori sono partiti secondo le tempistiche che ci eravamo prefissati e stanno procedendo in maniera ordinata e spedita e questa per noi è un’ottima notizia”, ha dichiarato il sindaco Abis. “Si tratta di un intervento per la cui progettazione abbiamo lavorato assiduamente, al fine di ottenere il cospicuo finanziamento del Pnrr. Se i tempi esecutivi verranno rispettati, e noi faremo di tutto per ottenere questo risultato, entro febbraio 2024 le famiglie di Cabras avranno a disposizione una struttura all’avanguardia per i più piccoli”.

“Il progetto prevede l’aumento delle aule, l’efficientamento energetico e tecnologico dell’edificio con una pavimentazione radiante per il riscaldamento invernale e il rinfrescamento nella stagione estiva. Sono in programma anche delle opere negli spazi esterni”, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano, “in maniera particolare nella parte che ospita il giardino, che sarà fruita da operatori, bambini e genitori”.

“L’offerta del servizio consentirà in futuro di far fronte alla maggior parte delle richieste che ogni anno pervengono agli uffici con un potenziamento dei posti disponibili che da 40 potranno salire a 60. Siamo molto soddisfatti della grande qualità del servizio”, ha affermato l’assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Laura Celletti, “tra l’altro svolto da una realtà lavorativa costituita da una cooperativa di sole donne, che vogliamo potenziare a partire dall’anno prossimo. Il nostro obiettivo primario è garantire la socialità e la crescita dei più piccoli e sostenere le famiglie in maniera ottimale nella gestione della quotidianità”.