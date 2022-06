CAGLIARI. Momenti di dolore per Giovanni Simeone, e per sua moglie, Giulia Coppini. La loro cagnetta, Marvel, è morta avvelenata lunedì mattina a Cagliari dopo una notte d'agonia. Marito e moglie hanno raccontato l'accaduto martedì pomeriggio attraverso alcune storie su Instagram, ringraziando per i messaggi di sostegno.

Questo il testo del post pubblicato da Giulia Coppini: «Non dimenticherò mai il giorno in cui ti ho vista per la prima volta, ti ho amata dal primo sguardo. Tutti mi hanno sempre detto che non avrei avuto la pazienza per crescere un cucciolo e avevano ragione, non è stata la pazienza a farmi andare avanti..é stato l’amore. Ti ho dato l’anima e tu me l’hai arricchita con il tuo sorriso, con la tua presenza, con la tua innocenza e con l’amore che davi a tutti. Mi hai lasciato un vuoto che mai nessuno potrà colmare, eri la mia migliore amica e la mia peggior nemica, eri una figlia e adesso non potrò più guardarmi intorno senza pensare a te. La vita e le persone sono così ingiuste e io non posso trovare pace senza di te. Spero che tu e la tua estrema innocenza possiate essere d’esempio per questa società che di sano ormai, non ha quasi più niente. Grazie per tutto quello che mi hai fatto scoprire di me, mi hai resa migliore e ti prometto che cercherò di cambiare le cose, o almeno ci proverò. Ti voglio bene infinito».