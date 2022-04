Sassari

A casa dell’uomo i carabinieri hanno trovato dosi di cocaina e duemila euro in contanti

Gli atti persecutori e le minacce contro la compagna non sono cessati, nonostante da tempo per l’uomo fosse stato disposto l’ordine di allontanamento. Così ieri per un disoccupato di Valledoria sono arrivate le manette.

Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno recuperato anche cinque dosi di cocaina già pronte per la vendita e duemila euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo in passato era già stato protagonista di atti persecutori nei confronti della compagna, madre di un bimbo in tenera età nato dalla loro unione.

Dopo alcuni accertamenti, i militari hanno tratto in arresto l’uomo in base ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Sassari, su proposta della Procura della Repubblica.

Il disoccupato è stato portato in carcere a Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Martedì, 19 aprile 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.