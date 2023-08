Avrebbe appiccato tre incendi per vendetta, arrestato dalla Forestale

Cagliari

Indagini a carico di un pensionato

Un pensionato di Masainas è stato arrestato perché sospettato di aver appiccato tre incendi nella località Is Fiascus, in comune di Masainas tra luglio e agosto.

Sono stati gli agenti dell’Ispettorato forestale di Iglesias a notificare all’uomo l’ordine di custodia cautelare, col provvedimento di arresti domiciliari, disposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

Secondo le indagini del Nucleo Investigativo dell’Ispettorato forestale di Iglesias e della Stazione Sant’Antioco dietro questi gravi episodi vi sarebbe la vendetta nei confronti del proprietario dei terreni interessati dagli incendi.

Il primo dei tre incendi era avvenuto il 23 luglio, giornata per la quale era stato emesso il bollettino di previsione pericolo d’incendio “pericolosità alta” a causa delle altissime temperature. Le fiamme si erano propagato minacciando una zona boscata. La segnalazione immediata di un cittadino aveva permesso l’intervento della Forestale, limitando la superficie raggiunta dal fuoco.

Il secondo rogo era stato appiccato il 25 luglio, favorito dal maestrale avevano interessato un terreno incolto di circa 1500 metri quadrati e minacciato un’abitazione e alcune serre. L’incendio eta stato spento dalla Forestale di Sant’Antioco.

L’ultimo incendio il 14 agosto, secondo la Forestale appiccato in una zona boscata costituita da macchia mediterranea e olivastro. In questo caso i danni sono stati minori per l’immediata segnalazione al 1515 e l’intervento contestuale di alcuni residenti intervenuti sulle prime fiamme. Il fuoco se non prontamente fermato avrebbe potuto arrecare gravi danni alle abitazioni e alle numerose serre della zona.

Visti i gravi indizi raccolti dalla Forestale e considerato che in occasione di una recente perquisizione il pensionato è stato trovato in possesso di vari oggetti contundenti, il pubblico ministero ha valutato la possibilità concreta di reiterazione del reato di incendio e richiesto al gip l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, scattata oggi.

Sabato, 26 agosto 2023