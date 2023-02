Avis: 8.665 volte grazie per un grande dono, le sacche di sangue raccolte in provincia di Oristano lo scorso anno

Oristano

Bene le sezioni di Ghilarza-Abbasanta-Norbello, Bosa, Mogoro e Marrubiu

Cresce in provincia di Oristano il numero delle donazioni di sangue. In totale, lo scorso anno le sacche raccolte sono state 8.665, 70 in più rispetto al 2021. Tante sono state utilizzate per le trasfusioni di pazienti talassemici e una piccola percentuale eccedente ha preso la via della Statale 131, in direzione Cagliari e Sassari.

Nell’Oristanese il fabbisogno è coperto, ma bisogna considerare il basso numero di interventi chirurgici effettuati in provincia. A livello regionale, però, la situazione è ben diversa: ogni anno – per via dell’alta incidenza della talassemia – diverse migliaia di sacche di sangue vengono importate dal continente, in particolare da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Tornando alla provincia, ben 7.383 sono le donazioni effettuate nel 2022 dai soci dell’Avis, l’Associazione volontari italiani del sangue, che ha raccolto i dati. Le restanti 1.282 sacche arrivano invece da donatori occasionali.

In relazione al 2021, si registra un piccolo aumento delle donazioni effettuate dagli iscritti all’associazione (+33 sacche di sangue).

Tra le sezioni comunali che, rispetto al numero di abitanti, si distinguono per generosità spiccano quella di Ghilarza-Abbasanta-Norbello e quelle di Bosa, Mogoro e Marrubiu.

Vanno per la maggiore (3.584 donazioni) le sacche arrivate dall’autoemoteca dell’Asl, che tocca tanti centri periferici della provincia. Altre 2.249 sacche di sangue sono state raccolte al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino.

Infine, sono 1.550 le donazioni effettuate presso le sedi accreditate.

Nel corso del 2022 la raccolta di sangue è stata costante, eccezion fatta per alcuni periodi dell’anno. I mesi più critici sono stati gennaio (643 donazioni), aprile (648 donazioni) e agosto (657 donazioni).

Lunedì, 6 febbraio 2023