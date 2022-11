Aviaria: nuovo caso in Sardegna, positivo un fenicottero - Sardegna

Nuovo caso di aviaria dopo gli episodi che nelle settimane scorse hanno riguardato il parco di Monte Urpinu a Cagliari, con le proteste degli animalisti per l'abbattimento di parecchi volatili. Questa volta si tratta di un fenicottero trovato morto in uno stagno a ridosso della spiaggia di Mari Ermi, nella zona di Cabras, nell'Oristanese.

Che si tratti di aviaria lo ha confermato l'Istituto zooprofilatico sperimentale della Sardegna: il referto è arrivato ieri. Ora sono attesi i risultati più dettagliati del Centro referenza nazionale delle Venezie a Padova, che già aveva preso in esame e confermato le positività di Cagliari.

Il caso del fenicottero di Cabras potrebbe essere un episodio isolato, legato all'attività migratoria dell'esemplare. Il virus potrebbe essere nato in qualche focolaio lontano dalla Sardegna: sono molti i casi monitorati in tutta Europa. Una spia che si accende e che, dopo il caso di Monte Urpinu, ha fatto salire il livello di attenzione. Ma la situazione, avvertono gli esperti, sembra essere sotto controllo.

Rispetto a Cagliari, per fronteggiare questa nuova positività non è previsto l'abbattimento di altri fenicotteri. Ci sarà invece una sorveglianza passiva, con il campionamento degli esemplari una volta deceduti o trovati in difficoltà. La zone di controllo saranno disposte in un raggio di 10 chilometri dal luogo del ritrovamento, per capire se l'infezione è ferma alla sola zona di Cabras.



