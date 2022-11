Aviaria: confermata positività fenicottero nell'Oristanese - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 21 NOV - La positività al virus dell'Influenza aviaria nel fenicottero trovato morto nei giorni scorsi nelle campagne di Cabras, a ridosso dello stagno della spiaggia di Mari Ermi, è stata confermata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, centro di referenza nazionale per la malattia.

A riscontrare la presenza del virus (di tipo A sottotipo H5) nel volatile, attraverso le analisi di laboratorio effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, era stato il servizio veterinario di Sanità Animale della Asl di Oristano, nell'ambito dell'attività di sorveglianza passiva su uccelli sintomatici, moribondi e morti. Era stata anche emessa un'ordinanza destinata ad allevatori avicoli e cacciatori per rafforzare e intensificare le misure di prevenzione e controllo della malattia.

Quest'ultimo caso di aggiunge a quello confermato a Cagliari.

nel Parco urbano di Monte Urpinu, dove un pavone era stato trovato positivo al virus ed era scattato l'abbattimento per circa 200 volatili, tra le proteste degli ambientalisti.

Nel frattempo per monitorare l'eventuale diffusione del virus, il Servizio di Sanità Animale della Asl di Oristano chiede la collaborazione degli enti che si occupano di fauna selvatica e di ambiente (Forestas, Provincia Corpo Forestale e altre Forze di Polizia), dei cacciatori e, più in generale, di tutti i cittadini affinché segnalino uccelli moribondi o morti presenti nel territorio perché possano essere sottoposti alle indagini di laboratorio e al corretto smaltimento delle carcasse.I recapiti telefonici a cui fare le segnalazioni sono i seguenti: 0783317767 - 317763 - 317769 - 317772 (ANSA).



