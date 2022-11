Aviaria a Cagliari, continua a oltranza presidio animalisti - Sardegna

Sesto giorno di presidio davanti al parco di Monte Urpinu per fermare l'abbattimento di pavoni e altri volatili dopo la scoperta di alcuni casi di aviaria.

La Lav Sardegna fa sapere di avere già chiesto formalmente alla Asl lo stop. E insiste perché sia trovata una soluzione non violenta, che risparmi la vita agli animali del parco, come - spiega l'associazione - già avvenuto in un'identica situazione, in un parco della provincia di Firenze.

"Chiediamo alle istituzioni di poter collaborare con lo scopo di salvare la vita agli animali e restituire quanto prima il parco ai cittadini - dichiara Roberto Corona, responsabile della sede LAV di Cagliari - attendiamo quindi da ASL e Comune loro indicazioni su quali potrebbero essere le necessità di strumenti o attrezzature per poter mettere in quarantena gli animali tuttora vivi, in modo da escludere ogni possibile contagio così da poterne prevedere la rimessa in libertà nel più breve tempo possibile".

Il caso Monte Urpinu è arrivato anche nell'aula del Consiglio comunale di Cagliari: alcuni consiglieri - annuncia la Lav - hanno chiesto al sindaco di porre in atto ogni possibile azione che possa mettere in sicurezza gli ultimi animali ancora in vita. "Ci appelliamo al sindaco Truzzu perché intervenga presso le autorità competenti al fine di trovare una soluzione alternativa - conclude Corona - siamo certi che anche lui ritenga che uccidere degli animali sani, quando esistono possibili alternative, non può essere considerata una soluzione".

