Aveva sistemato mille trappole per catturare i tordi: denunciato un bracconiere di 78 anni di Capoterra

Una denuncia per uccellagione e sequestro di 59 tordi e di oltre mille trappole. E’ il bilancio dell’operazione del Corpo Forestale. La vicenda a Is Olias al confine con il parco regionale di Gutturu Mannu. Dove il personale della stazione Forestale di Uta, ha denunciato una persona colta in flagranza di reato mentre catturava due tordi col metodo dei lacci. L’uccellatore aveva predisposto un sentiero attraverso la macchia, nel quale erano posizionate circa mille trappole con i lacci.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare, stati recuperati e sottoposti a sequestro altri 56 uccelli già spiumati e pronti per la commercializzazione. L’uomo è un pensionato di 78 anni di Capoterra, incensurato. L’uccellagione è un reato punito con l’arresto sino ad un anno di reclusione . L’operazione è stata portata a termine anche grazie alla collaborazione di cittadini che hanno segnalato l’attività illecita.