Nella relazione inviata all’Autorità giudiziaria su tutto il materiale sequestrato sono stati evidenziati i rischi per la pubblica incolumità di un quantitativo così ingente di materiale, stipato in pochi metri quadri di appartamento, ma soprattutto l’assenza totale di condizioni di sicurezza nella preparazione artigianale degli artifizi.

All’interno della sua abitazione, a Sinnai, un ventunenne di origine cagliaritana, aveva realizzato un vero e proprio laboratorio artigianale illegale di fuochi d’artificio. Dopo una serie di verifiche, condotte ieri tra Quartu Sant’Elena e i centri limitrofi, i carabinieri della compagnia di Quartu, supportati dai militari artificieri del comando provinciale di Cagliari, hanno rinvenuto a casa del giovane, che è stato arrestato, centinaia di prodotti, per un peso complessivo di 150 chili, accatastati e pronti per essere venduti illegalmente al mercato nero, in questi giorni di festa.

Fonte: Link Oristano

