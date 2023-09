Aveva in auto il kit completo per la caccia al cinghiale: fermato a Carbonia col fucile

Il personale dell’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias – Stazione forestale di Carbonia durante un servizio notturno antibracconaggio intorno alle ore 21 del giorno 16 settembre ha fermato per un controllo, in località Barega in agro del comune di Carbonia, una persona che portava nell’autovettura un fucile da caccia con annesso strumento di illuminazione, diversi strumenti da taglio e munizionamento a pallettoni, tutti strumenti vietati dalla legge. Il soggetto inoltre aveva con sé un sacco contenente mais. Tale attrezzatura sottoposta a sequestro, è presumibile, doveva essere impiegata per la caccia notturna ai cinghiali.

Successivamente è emerso che la persona, di anni 52 residente a Iglesias, non era titolare di licenza di porto di fucile in quanto la medesima era scaduta.

L’autore del fatto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto illegale d’arma e violazione alle leggi sulla caccia.

Prosegue l’attività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna atta a proteggere la fauna e a garanzia di tutti coloro che esercitano l’attività venatoria nel pieno rispetto delle leggi regionali e nazionali.