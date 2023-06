Aveva bevuto una birra durante il furto al bar. Identificato 4 anni dopo grazie al Dna

Villasor

Denunciato dai carabinieri

Le tracce di Dna lasciate su una bottiglia di birra lo hanno incastrato oltre quattro anni dopo il furto in un bar: un disoccupato di 35 anni di Villamassargia è stato denunciato dai carabinieri.

Il 12 gennaio 2019 era stato preso di mira il Moulin Rouge di Villasor. In quella circostanza i carabinieri avevano recuperato un cacciavite utilizzato per l’effrazione e una bottiglia di birra dalla quale l’autore del furto aveva bevuto.

Il Ris di Cagliari aveva estratto dei profili Dna. In quel momento, però, la banca dati non aveva fornito un riscontro di riferimento. Insomma, il ladro non era ancora censito.

Nel frattempo il disoccupato è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie e il suo Dna è stato quindi registrato nella banca dati digitale del Ministero.

Ieri il trentacinquenne identificato come autore dell’incursione nel bar è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di furto aggravato.

Venerdì, 9 giugno 2023

