Aveva bevuto troppo e guidava: perde la patente ottenuta pochi giorni prima

Cagliari

Un ragazzo di 19 anni incappa nei controlli della polizia nel fine settimana

Aveva la patente in tasca solo da pochi giorni ed è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai un diciannovenne, al quale il documento di guida è stato sequestrato.

Il giovane è stato fermato nel fine settimana durante un controllo da parte della polizia proprio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sanzioni anche per un automobilista di 40 anni, fermato in pieno centro a Cagliari: al controllo è risultato positivo all’uso di cocaina.

Solo nell’ultima settimana laStradale di Cagliari ha ritirato 15 patenti e decurtato 406 punti. Sono stati sequestrati 7 veicoli e applicati 2 fermi amministrativi.

Complessivamente le violazioni al Codice della strada accertate sono state 141, tra cui 90 per eccesso velocità, 10 per mancata copertura assicurativa e 13 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il servizio di controllo ha impegnato sulle principali arterie stradali 54 pattuglie, che hanno controllato 196 veicoli e 246 persone.

Martedì, 3 ottobre 2023

