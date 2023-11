Autunno sul lago Omodeo tra fede, enogastronomia, arte e natura. Appuntamenti a Sorradile

Sorradile

Tante date da segnare fino al 17 dicembre

Un mese e mezzo di appuntamenti tra fede, enogastronomia, arte e natura nel cuore del Barigadu. Al via domani, venerdì 3 novembre, la rassegna Autunno sul lago Omodeo , promossa dal Comune di Sorradile, insieme alla Pro loco e all’Unione dei Comuni del Barigadu e con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo.

Domani, alle ore 10, santa messa e commemorazione dei caduti in guerra, nella chiesa di San Sebastiano.

Sabato 18 novembre, sempre alle 10, spazio a “La giornata dell’albero – I bambini conoscono i boschi”, in collaborazione con Forestas e Pro loco.

E poi, domenica 26 novembre, alle ore 9.30 “Per viottoli e sentieri”, un itinerario ambientale e archeologico con partenza dalla piazza del Comune. Lo stesso giorno anche un appuntamento enogastronomico al centro di aggregazione sociale (quota di partecipazione 25 euro, per prenotazioni 328.8616067). Sempre il 26 novembre sarà presentato il calendario 2024, che proporrà un viaggio nel patrimonio ambientale e culturale di Sorradile.

Due saranno le iniziative in programma a dicembre. Sabato 16, alle ore 17, tutti in pinacoteca comunale per “L’arte nella pietra – Il presepe in trachite rossa”. Il giorno seguente, domenica 17, alle ore 15, la piazza della chiesa di San Sebastiano ospiterà “Le vie del dolce – Protzetu de Santa Lughia”, una degustazione del dolce tipico, su gattò, organizzata dalla Pro loco.

Giovedì, 2 novembre 2023