Autunno sinonimo di festa: quattro appuntamenti a Selargius

Una commedia in tre atti in lingua campidanese “Sa bingia de Sidoru” ha dato il via ufficiale a una serie di eventi messi in atto dal Comune per tutta la comunità e non solo. Venerdì 3 e sabato 4 è in programma “Vini sotto le stelle”: appuntamento dalle 17 alle 23, in piazza Si ‘e Boi, pronta a ospitare un punto ristoro allestito per l’occasione dove sarà possibile degustare una selezione di vini novelli prodotti da cantine rigorosamente sarde. Domenica 5 è la volta delle travolgenti note del flamenco, accompagnate dalle altrettanto travolgenti danze gitane, con lo spettacolo messo in scena da Claudio Deoricibus e gruppo. Chiusura sabato 11, con il “Gran galà della musica”, che vedrà esibirsi il tenore Mauro Secci e le soprane Vittoria Lai e Claudia Spiga, guidati dal direttore d’orchestra Ignazio Perra e accompagnati dagli strumentisti che proporranno un elenco di melodie classiche e liriche e di brani tratti dalla canzone tradizionale italiana e internazionale.

“Eventi che auspichiamo possano soddisfare i gusti e le esigenze di tutta la cittadinanza”, commenta l’assessora alla Cultura Oriana Bernardi. “In continuità con il passato riproponiamo alcuni appuntamenti che già nelle scorse edizioni sono stati accolti positivamente dal pubblico, ai quali andiamo ad aggiungere due nuovi spettacoli più strettamente culturali”, sottolinea. “Prosegue inoltre la nostra collaborazione con la fondazione teatro Lirico, che giovedì 2 sarà in scena con un concerto di flauto e clarinetto, per il nuovo appuntamento della rassegna “Un’Isola di musica ‘23”.