AUTOVELOX IN SARDEGNA: ECCO LE APP CHE TI DICONO DOVE SONO

Sembra proprio che oramai l’unico modo per i comuni per fare cassa sia quello di multare gli automobilisti. Come se non bastassero le tasse che continuano a salire vertiginosamente, per aumentare le entrate le strade della Sardegna, sia urbane che extraurbane, sono state letteralmente invase dagli autovelox, sia fissi che mobili, pronti a cogliere le infrazioni al volante degli automobilisti sulle strade dell’Isola. Oggi vi segnaliamo le migliori applicazioni per smartphone che ti dicono dove sono gli autovelox.

A segnalarli è il sito internet GIORNALETTISMO, che premette che “per essere al corrente della posizione degli autovelox è controllare il sito della Polizia di Stato, che ogni lunedì rende pubbliche le tratte stradali in cui sono operativi”, ma poi elenca varie applicazioni per smartphone che indicano la presenza dei rilevatori della velocità. Ecco dunque quali sono le migliori app gratuite che girano sia su Android sia su iOS secondo GIORNALETTISMO:

Autovelox!: Con oltre tre milioni di download è sicuramente l’applicazione più utilizzata in Italia, informa in tempo reale della presenza di autovelox fissi, autovelox mobili, tutor, semafori controllati, Celeritas e Vergilius (sistemi di rilevazione della velocità media ndr). Quando ci si avvicina ad una postazione di rilevamento, l’app avviserà segnalando la distanza dall’autovelox ed il limite di velocità rilevato su quella tratta. Quando la velocità è superiore a quella consentita l’avviso sarà più insistente.

Autovelox Italia: utilizza la nostra posizione per ricercare nel suo database dove sono stati segnalati gli autovelox, le telecamere ai semafori, le Ztl ed i tratti sorvegliati dal sistema tutor. Nella sua versione gratuita fornisce solo informazioni sulla presenza di possibili autovelox mobili, ma è possibile acquistare diversi pacchetti, con prezzi che vanno da 89 centesimi fino a 2,69 euro a seconda dell’espansione. Tra gli upgrade acquistabili, oltre all’eliminazione della pubblicità all’interno dell’app vi sono anche gli autovelox fissi, i tutor e nuove voci.

iCoyote: funziona esattamente come le precedenti applicazioni, ma offre una funzionalità molto interessante che riguarda la prevenzione della sonnolenza. La funzionalità si basa su un algoritmo predittivo, ovvero che predice un evento in base all’elaborazione degli eventi passati. L’app utilizza quattro elementi principali: la variazione della velocità, la direzione, l’orario della guida e la durata del tragitto. Se si registra una variazione su uno di questi quattro parametri, l’app invia un messaggio al guidatore che sarebbe meglio fermarsi. L’applicazione inoltre vi disturba proprio come farebbe una moglie premurosa “senti le palpebre pesanti?” “hai il collo indolenzito?”. In base alle risposte il navigatore attiva l’avviso di sosta segnalando l’area più vicina. L’algoritmo è autoapprendente, impara cioè dalle abitudini del guidatore.

Waze: si differenzia dagli altri programmi di navigazione gps in quanto social. Grazie agli utenti è in grado di fornire aggiornamenti su traffico, autovelox o altri avvenimenti in tempo reale. È totalmente gratuito e utilizza un sistema a punteggio e classifiche per far impegnare ulteriormente gli utilizzatori. I mini-giochi favoriscono il coinvolgimento e la concorrenza rendendo le informazioni stradali più aggiornate nelle zone in cui i dettagli sono comunque pochi o mancanti.

