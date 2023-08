Autotreno si ribalta sulla Statale 131: traffico interrotto

Oristano

Sul posto l’Anas e la polizia stradale

Incidente stradale lungo la Statale 131. Per cause da accertare, un autotreno si è ribaltato all’altezza del chilometro 142, nei pressi del bivio per Birori. L’autista del mezzo è rimasto lievemente ferito.

L’Anas e la polizia stradale di Nuoro ha chiuso momentaneamente la Statale in direzione di Sassari. Il traffico è stato deviato sino all’altezza del chilometro 142,700.

Sul posto stanno operando le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Mercoledì, 23 agosto 2023