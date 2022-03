Unatras, ribadendo l’apprezzamento per l’impegno profuso dalla viceministra Bellanova, che ha fornito gli elementi necessari a compiere una valutazione complessiva, ha deciso di sottoscrivere il protocollo d’intesa. Il testo sarà sottoposto ai rispettivi organi, le cui riunioni si terranno nella giornata di domani. Si attende dunque una ratifica, ma già si confida per un esito positivo della vertenza. Resta da capire adesso come accoglieranno questo accordo anche gli autotrasportatori sardi, diversi dei quali iscritti ai sindacati del trasporto, ma miolti dei quali auto convocati e impegnati autonomamente nelle manifestazioni che stanno bloccando il settore dei trasporti in Sardegna ormai da quattro giorni.

Domani in consiglio dei ministri le attese norme contro il caro carburanti e per i ristori

