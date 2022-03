Autotrasporti in trincea, tir schierati all’ingresso di Cagliari: “Ci fermiamo per non morire”

Eccoli, gli autotrasportatori sardi in trincea a Cagliari. Venti tir schierati in viale La Playa, decine nella 131 e al Porto Canale. La parola d’ordine è una: “Giù il prezzo del gasolio, stiamo lavorando in perdita e abbiamo quasi finito i nostri risparmi”. Sarà un presidio lungo, che durerà almeno tre giorni, quello dei camionisti. C’è chi è arrivato anche da Barrali, da Elmas, da Pimentel, da Iglesias: consegne bloccate e tanta, tanta rabbia. In tarda mattinata potrebbe esserci un incontro in prefettura con una delegazione, poi forse un incontro anche in Regione.

“Vogliamo fatti e non parole. Tagliate subito le accise della benzina o resteremo fermi a lungo”.