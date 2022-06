A queste istanze probabilmente si aggiungeranno quelle di altre categorie: sui social sta prendendo piede l’ipotesi che gli agricoltori del Centro Sardegna possano essere anche loro in strada per denunciare la drammatica piaga legata all’invasione delle cavallette.

Questo pomeriggio a Cagliari si è svolto l’incontro col prefetto Gianfranco Tomao. Al prefetto, rappresentante del governo, sono state illustrate le ragioni che hanno originato l’agitazione e che sono del tutto simili a quelle delle scorse settimane, quando il settore si era bloccato causando non pochi problemi al trasporto delle merci in Sardegna.

Non una marcia su Cagliari, come sino all’altro giorno si era detto, ma tanti presidi nei porti sardi e nelle principali aree di servizio dell’isola. Lunedì la protesta degli autotrasportatori ci sarà. Promossa dalla loro associazione autonoma Ars, sarà sostenuta probabilmente anche da altre categorie economiche.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail