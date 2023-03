Autoriparazioni, 67 euro all'ora per manodopera in Sardegna - Sardegna

Per la manodopera di meccanici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto, il costo orario è di 55,20 euro+iva (circa 67 euro) mentre per il materiale di consumo il costo varia da 25,04 euro/ora + iva fino a 39,88 euro/ora+iva, a seconda del materiale impiegato. Le tariffe medie 2023 per le imprese del settore dell'autoriparazione sono state depositate da Confartigianato Imprese e Cna della Sardegna alle Camere di Commercio, le cancellerie dei Tribunali e i ciudici di pace dell'isola.

Quanto allo smaltimento dei rifiuti è previsto un importo del 4% sull'imponibile fatturato, fino ad un massimo di 60 euro+iva.

I costi di uso delle dime, sia di tipo tradizionale che mini, risultano mediamente invariati. Per le operazioni di diagnosi, vanno imputate 2 ore di manodopera.

La filiera dell'autoriparazione in Sardegna, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, interessa 2.747 imprese, di cui 2.276 artigiane (82,9% sul totale delle attività), che si occupano della riparazione delle carrozzerie e delle parti meccaniche dei veicoli. Il comparto offre lavoro a 9.217 di cui ben 8.916 che trovano impiego nelle micro, piccole e medie imprese.

A livello provinciale, la maggior parte delle imprese di autoriparazione opera nell'area Sassari-Gallura con 845, segue l'ex provincia di Cagliari con 686, seguita dal Sud Sardegna con 522, da Nuoro con 442 e Oristano con 252.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna