Autonomia: ministro Calderoli in Sardegna entro marzo - Sardegna

"L'insularità è un tema che, proprio per il suo rilievo costituzionale, merita a mio giudizio un esplicito riferimento nel testo del disegno di legge". La rassicurazione arriva direttamente dal ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, in una nota inviata al presidente del Consiglio regionale Michele Pais che l'ha letta oggi in Aula. "Pertanto - scrive il ministro, che sarà a Cagliari entro la fine del mese - ritengo necessario recepire il suggerimento, formulato nel corso dell'incontro del 9 marzo scorso con la Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, e promuovere una modifica del disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, in modo da includere il principio dell'insularità tra i criteri ispiratori dell'autonomia differenziata".

"Lo schema di disegno di legge fa espresso riferimento - si legge nella nota inviata dal ministero guidato da Calderoli - ad esempio agli articoli 1 e 9, ad alcuni principi già presenti in Costituzione che dovranno ispirare i singoli processi di attuazione dell'autonomia differenziata, sì da attagliare ciascuno di essi alle effettive esigenze dei rispettivi territori". "Tali principi sono in grado di ricomprendere anche il tema dell'insularità - sottolinea Calderoli - che a sua volta costituisce una delle questioni maggiormente avvertite dalle istituzioni e dalla società della Sardegna, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 119 della Costituzione".

CALDEROLI IN CONSIGLIO REGIONALE ENTRO FINE MARZO - Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli arriverà in Sardegna entro la fine del mese per un confronto sul tema dell'autonomia differenziata in una seduta del Consiglio regionale. Lo ha confermato il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais (Lega), a margine del dibattito in Aula proprio sul ddl che ha avuto il via libera dal governo e dalle Regioni. Ancora non c'è un appuntamento ufficiale, ma il presidente Pais auspica che la conferenza dei capigruppo acconsenta ad aprire la seduta alle parti sociali, ai sindacati e alla società sarda. Per Pais l'autonomia differenziata è "un'opportunità per chiedere al governo l'istituzione di un tavolo per l'applicazione del principio di insularità - spiega - che deve concretizzarsi con finanziamenti e interventi del governo, poi servirà l'avvio di un percorso per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti a tutte le regioni d'Italia".

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna