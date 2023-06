Autonomia differenziata, che cosa cambierà per la Sardegna? Se ne parla in un incontro a Sorradile

Sorradile

Organizza il Movimento ecclesiale di impegno culturale in collaborazione con il Comune

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata e i suoi possibili effetti sulla Sardegna saranno il tema di un incontro organizzato a Sorradile dal Meic, il Movimento ecclesiale di impegno culturale. L’appuntamento è per il 17 giugno alle 9,15 nel centro di aggregazione.

Dopo i saluti del delegato regionale del Meic, Luisanna Usai, del sindaco di Sorradile Pietro Arca e dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, introdurrà i lavori Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sardegna.

I primi interventi saranno della professoressa Maria Agostina Cabiddu, del Politecnico di Milano, e di Pietrino Soddu, ex presidente della Regione Sardegna. Dopo una breve pausa, alle 11 è prevista una tavola rotonda con degli approfondimenti su sanità, scuola, ambiente e trasporti.

Parteciperanno all’incontro anche l’ex parlamentare e sindaco di Carbonia Salvatore Cherchi, il rettore emerito dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo e il docente universitario Francesco Pigliaru, già presidente della Regione Sardegna.

Chiuderanno la giornata un dibattito sul tema, il pranzo e – nel pomeriggio – una passeggiata sul lungolago. In alternativa si esplorerà il lago in barca. Per prenotare il pranzo e l’escursione è possibile contattare i numeri 347.9176416, 349.8545527 e 342.8817966.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di Sorradile.