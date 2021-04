Autocisterna perde gpl in strada a Sant’Antioco, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Sant’Antioco, perdita di GPL da un’autocisterna.

I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari stanno intervenendo per una richiesta di soccorso, per la perdita di GPL da un’autocisterna. Sul posto sono intervenute una squadra VVF dal distaccamento di Carbonia una dalla centrale di Cagliari, la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) specializzata nella gestione di questa tipologia d’intervento.

La zona è stata evacuata in via precauzionale.

Presente per il coordinamento il funzionario di guardia VVF, mentre il Nucleo travasi dal comando di Sassari è in arrivo per la definitiva messa in sicurezza del mezzo.

Nell’intervento collaborano attivamente i Carabinieri che stanno controllando gli accessi all’area e quanto di loro competenza.