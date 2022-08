Autobus a prezzi agevolati per gli universitari di Sassari - Sardegna

Milleduecento abbonamenti annuali ai trasporti pubblici locali a tariffa agevolata per gli studenti dell'Universitá di Sassari, del Conservatorio e dell'Accademia di Belle Arti. Rinnovata la convenzione tra Ersu Sassari e ATP S.p.A: è possibile muoversi in città a soli 10 euro all'anno, anziché 175. Il documento - che prevede la sottoscrizione di abbonamenti a tariffa agevolata con validità dodici mesi (primo settembre 2022 - 31 agosto 2023) - è destinato agli studenti in possesso di ISEE pari o inferiore a 25.500 euro.

Esauriti i contributi, tutti gli altri studenti con stesso Isee potranno comunque accedere alla tariffa agevolata riservata alla popolazione studentesca pari a 35 euro, mentre 70 euro per redditi superiori "Rinnoviamo un accordo - spiega il presidente di Atp Paolo Depperu - che ha un grande significato a più livelli, dall'importanza di garantire anche quest'anno un servizio sacrosanto ad una tariffa più che accessibile a studenti e studentesse universitari con particolari condizioni di reddito, promuovere e favorire la mobilità sostenibile e fare tutti insieme la nostra parte di cittadinanza attiva e responsabile nei confronti dell'ambiente".

Soddisfatto anche il dg di Ersu Sassari Libero Meloni: "Iniziative come questa intensificano la collaborazione e la rete tra enti e istituzioni del territorio che lavorano fianco a fianco per trovare soluzioni virtuose e rendere questo territorio sempre più a misura di studenti e studentesse. Come ribadito dal Consiglio di amministrazione uscente, nell'ultima seduta, la collaborazione e il dialogo con Atp sono il chiaro esempio che unendo le forze si giunge a grandi risultati, sempre finalizzati ad accrescere il livello dei servizi offerti alla popolazione studentesca che ha scelto Sassari per formarsi".

Fonte: Ansa Sardegna