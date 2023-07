Autobus a Cagliari, il flop dei super sconti: "Il Ctm non risponde neanche, abbonamenti fermi nel silenzio"

Era bella, la favola dei bus Ctm scontati al 90 per cento per i cagliaritani nell’era dei cantieri. L’annuncio trionfale di Paolo Truzzu ora si scontra con le grandi proteste dei cittadini: ben pochi hanno ricevuto il via libera per i nuovi abbonamenti, e il sindaco ha dovuto fare retromarcia sul sogno, affermando che cercherà nuovi fondi. Moltissimi cagliaritani non hanno ricevuto neppure una risposta, positiva o negativa, alla richiesta di abbonarsi. Così come il nostro lettore Antonio Pintus, che protesta: “Scrivo per denunciare il silenzio incredibile che s è creato in merito alla tanto pubblicizzata campagna CTM COMUNE CAGLIARI. IL 1’ giugno ho inviato la richiesta di abbonamento over 65 nell’apposita app CTM. Ad oggi nessuna notizia se non quella del giorno della richiesta dove c è scritto che avrei ricevuto successivamente una email per procedere al pagamento. Due volte sono stato alla sede CTM VIALE TRIESTE, dove mi è stato risposto che “devo attendere” senza che abbiano minimamente fatto una verifica. Il call center CTM da me chiamato varie volte in giorni diversi NON RISPONDE. Insomma uno schifo. Volevo appunto chiedere: siete al corrente di questa situazione che cosa è successo e sta succedendo?”. Una domanda da rivolgere al Comune e al Ctm, in attesa di risposte concrete.