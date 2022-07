Autobotte si ribalta dopo urto con auto, gasolio in strada - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 29 LUG - Scontro tra un'auto e un'autobotte di gasolio ad Arzachena. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6 di questa mattina lungo la strada statale 125. Per cause da accertare i due mezzi hanno impattato poco prima della rotatoria di Palau, e il camion si è ribaltato sversando il carburante sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118, vigili urbani e Anas. Grande lavoro per la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza l'autobotte evitando ulteriori conseguenze all'asse viario. Sembra che non ci siano feriti gravi. (ANSA).



