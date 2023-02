Autoarticolato perde il rimorchio lungo la 131, traffico temporaneamente bloccato

Paulilatino

Il cassone si è staccato prima dello svincolo di Paulilatino

Un autoarticolato diretto a Sassari ha perso il rimorchio – forse a causa di un guasto meccanico – all’altezza del chilometro 118 della Statale 131, prima dello svincolo per Paulilatino.

Il cassone per fortuna non si è ribaltato ed è rimasto lungo la corsia di marcia. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non si registrano feriti.

L’autista ha richiesto soccorso alla ditta proprietaria del veicolo e alla polizia stradale.

Gli agenti della Polstrada di Nuoro, coordinati dal dirigente Leopoldo Testa, hanno regolato il traffico e poi bloccato la circolazione in direzione Sassari per una ventina di minuti, per consentire la rimozione del rimorchio.

