La viabilità in viale Marconi ora è scorrevole. “Fin troppo”, spiegano da palazzo Bacaredda. Così come eccessivamente elevata risulta la velocità raggiunta dalle auto che sfrecciano sulla strada arginale. E così l’amministrazione pensa alla realizzazione di due nuove rotatorie nella zona. E’ quanto è emerso dalla commissione Mobilità di questo pomeriggio tra viale Marconi, via Mercalli e via Galvani: un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori.

Due le rotatorie in arrivo: una tra via Mercalli e la strada arginale per imporre il rallentamento alle auto in transito sull’arginale e l’altra in viale Marconi all’incrocio con via Mercalli. L’altra novità è che sarà istituito un tratto di corsia riservata alle attività di viale Marconi che potranno muoversi per un tratto in direzione Quartu fino alla rotatoria.

“Sono fiducioso”, dichiara Marcello Piras, presidente della commissione Mobilità, “la nuova viabilità renderà più agevole il trasporto pubblico locale, che era il principale obiettivo del progetto, ma migliorerà anche i tempi di percorrenza anche del traffico delle auto private”.