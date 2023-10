Ennesimo incidente nel lungomare Poetto a Cagliari. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato e colpito in pieno uno dei pali della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. L’impatto è avvenuto nel tratto tra l’ospedale Marino e lo stagno. Guidatore e passeggero, una volta usciti fuori dalla macchina che ha riportato gravi danni alla parte anteriore, sono stati trasportati, per fortuna con ferite lievi, all’ospedale.