Auto si schianta contro un albero a Pula: feriti 3 ragazzi, gravissima una 19enne

Auto si schianta contro un albero a Pula: feriti 3 ragazzi, gravissima una 19enne.

Ieri notte a Pula, i carabinieri delle Stazioni di Sarroch e Domus de Maria sono intervenuti in località Is Molas, in viale Fra Nazzareno, dove poco prima una Toyota Yaris condotta da un 21enne del luogo e con a bordo altri tre ragazzi, rispettivamente di 23 e 22 anni e una diciannovenne bolognese, per cause in corso di accertamento è uscita dalla sede stradale. L’auto ha terminato la propria corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagliari che hanno estratto i giovani dalle lamiere, e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso diversi ospedali del capoluogo. Ad avere la peggio la 19enne che ha riportato gravi lesioni e si trova ricoverata presso l’ospedale Brotzu in prognosi riservata e in pericolo di vita.