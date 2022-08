Auto si ribalta tra Cannigione e Baia Sardinia, un ferito - Sardegna

Intorno alle 5.30 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla bretella Cannigione- Baia Sardinia per un incidente stradale.

Per cause da accertare una Fiat Panda si è ribaltata sulla carreggiata. A bordo c'era tre persone ma solo uno è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Olbia per accertamenti.



Fonte: Ansa Sardegna