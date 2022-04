Auto si ribalta sulla Sassari-Olbia, due feriti gravi

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale questa mattina sulla strada a quattro corsie Sassari-Olbia, nei pressi di Ardara.

Una Ford Ka, che procedeva in direzione Sassari, si è ribaltata finendo la sua corsa contro il guardrail. Le due persone che si trovavano a bordo dell'auto sono state estratte dai Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri e trasportate con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in gravi condizioni.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ozieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente e cercano di ricostruire la dinamica.

Fonte: Ansa