Auto si ribalta nell'Oristanese, ferita una donna - Sardegna

Auto si ribalta nell'Oristanese, ferita una donna

(ANSA) - ORISTANO, 13 FEB - Spettacolare incidente stradale intorno alle 8.30 sulla strada provinciale 15 vicino a Nughedu Santa Vittoria nell'Oristanese. Un'auto guidata da una donna ha perso il controllo in prossimità di una curva ribaltandosi e rimanendo in posizione verticale dopo l'impatto contro un muro in cemento.

La donna aiutata a uscire dal veicolo da alcuni passanti è stata trasportata dal 118 all'ospedale San Martino di Oristano in codice giallo. Sul posto i carabinieri di Sorradile e i vigili del fuoco di Oristano. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna