Auto si ribalta nei pressi di Solanas, donna ferita

SINNAI. Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nella provinciale 17, nei pressi di Solanas, frazione di Sinnai. La donna per cause in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto che dopo essere uscita di strada si è ribaltata. Per sua fortuna in quel momento transitavano un medico e un funzionario dei vigili del fuoco libero dal servizio che l’ hanno assistita, prestato i primi soccorsi e allertato il 115 (vigili del fuoco) e il 118 (servizio di emergenza urgenza). La donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo dell’auto è stato liberata dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno utilizzato i gruppi da taglio. I pompieri l’hanno poi affidata all’equipe dell’elisoccorso che ha provveduto a trasportarla all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gian Carlo Bulla

Fonte: La Nuova Sardegna