Cuglieri

L’incidente nel tratto di strada verso Sennariolo

Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 11 lungo la Statale 292, all’altezza del chilometro 82,800, nel tratto tra Sennariolo e Cuglieri.

L’automobilista era alla guida di una Fiat Panda che si è rovesciata ed è finita nella cunetta.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, i carabinieri della stazione di Cuglieri ed il personale del 118.

Gli uominini del 115 hanno messo in sicurezza la Statale e collaborato con gli operatori del 118 per i soccorsi del ferito che è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e devono ora accertare le cause che hanno provocato l’incidente, il secondo in meno di 24 ore in provincia di Oristano, dopo quello che nella notte si è verificato nei pressi di Siamaggiore e ha coinvolto una giovane donna, anche lei ricoverata in ospedale.