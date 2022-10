Auto si ribalta a Baja Sardinia, ferita una ragazza - Sardegna

Incidente stradale nella notte sulla strada provinciale 59 bis che collega Arzachena con Baja Sardinia.

Una Fiat Punto, guidata da una ragazza, è uscita di strada per cause da accertare e si è ribaltata. La conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo e per estrarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena, che la hanno liberata utilizzando le cesoie idrauliche.

La ragazza ferita è stata trasportata all'ospedale di Olbia da un'ambulanza del 118.

Sul posto anche i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia per i rilievi dell'incidente.



Fonte: Ansa Sardegna