Auto sbanda ed esce di strada, anziano muore a Siniscola

Incidente mortale questa mattina sulla Strada provinciale 3 che conduce da Siniscola e Lodè.

La vittima è un anziano, di cui non sono ancora state rese note le generalità, che mentre si trovava alla guida della sua auto, ha sbandato ed è uscito fuori strada, schiantandosi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, allertati da altri automobilisti di passaggio, ma al loro arrivo sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano automobilista, che era morto sul colpo.

I carabinieri della Compagnia di Siniscola sono sul posto per i rilievi.

Fonte: Ansa Sardegna