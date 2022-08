Tramatza

Pauroso incidente intorno alle 4 sulla corsia sud

Un ragazzo di San Gavino è stato coinvolto ieri notte in un pauroso incidente sulla statale 131, vicino allo svincolo per Tramatza. La Hyundai con la quale viaggiava verso Cagliari ha sbandato, ha urtato il guardrail e si è ribaltata alcune volte, prima di fermarsi contro la scarpata a bordo strada, su un fianco.

È successo intorno alle 4 del mattino, al chilometro 99. Un testimone ha segnalato l’incidente e poco dopo sono arrivate una pattuglia della Polizia stradale di Oristano e un’ambulanza del 118.

L’automobilista, 19 anni, era in buone condizioni: solo un grande spavento e qualche contusione. Per precauzione comunque è stato portato al Pronto soccorso del San Martino di Oristano per controlli.

Sul luogo dell’incidente al lavoro anche gli operai dell’Anas per mettere in sicurezza la strada e un carrogru che ha rimesso su quattro ruote e portato via l’auto semidistrutta.

La Polstrada ha rilevato le tracce sull’asfalto e dovrà ricostruire l’incidente anche con il racconto del ragazzo che era al volante.