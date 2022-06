Auto precipita in un dirupo a Nuoro, tre ragazzi feriti - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 16 GIU - Un'auto, con a bordo tre giovani tra i 19 e i 21 anni, è uscita fuori strada ieri notte in via Mannironi a Nuoro e dopo aver sfondato una ringhiera metallica è precipitata nel dirupo sottostante.

I tre ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del comando provinciale di Nuoro e dal personale medico del 118: una volta stabilizzati, sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti del caso. (ANSA).



