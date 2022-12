Auto pagata ma mai ricevuta in Sardegna, tante segnalazioni: “4500 euro e l’ho vista solo in foto”

Sono numerose le segnalazioni di sardi, ma anche stranieri, rimasti fregati da un presunto venditore di automobili nel Marketplace di Facebook. Da Assemini a Decimomannu, da Cagliari sino a Osidda: dopo il racconto della 41enne Valentina Cocco più di una persona si è fatta avanti con messaggi in chat Facebook per raccontare la stessa disavventura, o quasi: “Salve, abito a Decimomannu. Mi sembra che siamo state dalla stessa persona riguardo l’acquisto della macchina. Ho dato il soldi il 22 aprile, mi ha detto che sarebbe arrivata dopo dieci giorni. Mi ha dato macchine a noleggio, mai la mia”, racconta una donna. “Ciao, io stesso problema. Ho fatto una querela a giugno alla questura di Cagliari. Dopo di me c’è stata una denuncia, più se ne fanno meglio è”, aggiunge un’altra truffata. E le cifre, bene o male, sono sempre quelle: tra i quattromila e i 4800 euro. Iwona Troszok, originaria della Polonia, 50 anni, lavora come badante a Osidda, paesino del Nuorese: “Sono stata truffata anch’io, ho dato 4500 euro dopo avere visto una Ford Fiesta grigia in foto. Il venditore mi ha rassicurato dicendomi che sarebbe arrivata dopo pochi giorni, alla fine sono dovuta andare a denunciarlo dai carabinieri, a fine ottobre. A distanza di tante settimane, però, non è cambiato nulla. Non ho mai incontrato l’uomo dal vivo, tutta la trattativa dell’affare per il passaggio di proprietà è avvenuto al telefono ed è lui ad avermi inviato il codice Iban, su WhatsApp, per il passaggio di proprietà. Spero, un giorno, di riuscire a riavere indietro tutti i miei soldi”.