Auto nel tunnel-trincea di via Roma a Cagliari: gara aggiudicata, progetto nel 2024

Sarà pronto all’inizio del 2024 il progetto per la realizzazione della trincea di via Roma. Le auto in arrivo da viale La Playa scorreranno in uno scavo che verrà realizzato nelle corsie lato porto nel tratto tra il largo Carlo Felice e piazza Deffenu. I dettagli tecnici del progetto, e soprattutto gli accorgimenti che serviranno per dare continuità al collegamento tra i portici ottocenteschi e il mare, saranno studiati e messi nero su bianco dal raggrupamento di imprese che si è aggiudicato (manca solo la firma dei cointratti) la gara per la progettazione dell’opera.

Spetterà all’amministrazione poi cercare le risorse per il finanziamento completo dell’opera.

È uno dei nodi più delicati di tutto il master plan del waterfront pensato dall’archistar Boeri. Truzzu al momento è partito soltanto con la parte che riguarda la riqualificazione di piazza Matteotti, la fascia centrale di via Roma (dove verrà realizzato il giardino lineare) e le corsie lato portici (che verranno ridotte e destinate prevalentemente al traffico “locale”, mentre quello di attraversamento verrà dirottato nella trincea). Ma in futuro si guarderà al lato mare e qui l’amministrazione ha scelto per la trincea coperta. Il piano guarda anche al futuro del porto. Lo scalo davanti a via Roma ospiterà un hotel e maxi yacht: l’idea è quella di mettere gli spazi portuali in relazione col giardino di Boeri e i portici di via Roma.