Incendio di un’autovettura nel quartiere di Su Planu, a Selargius.

Intervento dei Vigili del fuoco alle 2:30 circa di questa notte in via Francesco Petrarca, nel quartiere di Su Planu, per l’incendio di un’auto in sosta. Le fiamme, propagandosi, hanno coinvolto altri due veicoli adiacenti.

I Vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.