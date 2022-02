Auto in fiamme nella notte a Sestu, danni anche al muro di un’abitazione

Sestu, incendio di un’auto nel centro abitato.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alla mezzanotte, in via 4 Novembre, all’angolo con via Trincea delle Frasche a Sestu, per l’incendio di un’auto in sosta (modello Fiat Grande Punto).

Gli operatori giunti sul posto con un’APS hanno spento le fiamme che hanno coinvolto il veicolo, evitando il coinvolgimento di altre auto parcheggiate nelle vicinanze e alle strutture adiacenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Si rilevano lievi danni in un muro perimetrale di un’abitazione, provocati dall’irraggiamento delle fiamme.

Nessuna persona risulta coinvolta.