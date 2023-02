Auto in fiamme nella notte a Bono, forse corto circuito - Sardegna

Una auto Mercedes Classe A è stata danneggiata dalle fiamme nella notte a Bono. L'incendio, partito dal vano motore, ha carbonizzato la parte anteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bono che hanno spento le fiamme prima che si propagassero alla palazzina davanti alla quale era parcheggiata l'auto.

Secondo le verifiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Bono, l'incendio si è innescato per cause accidentali, probabilmente un corto circuito.

Al momento è escluso che si sia trattato di un attentato.

All'inizio di febbraio, sempre a Bono, fu data alle fiamme l'auto del sindaco, Michele Solinas, e in quel caso di si trattò di un atto doloso.



Fonte: Ansa Sardegna