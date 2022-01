Auto in fiamme a Quartu, intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Incendio di un’autovettura a Quartu, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta e della struttura adiacente.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 15:50 in via XX Settembre a Quartu Sant’Elena per l’incendio di un’auto in sosta nel centro abitato.

Gli operatori con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato l’intero coinvolgimento del veicolo e la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta e alla struttura adiacente dove si rilevano alcuni lievi danni alla facciata e nell’ingresso di un’attività commerciale.

La strada è stata temporaneamente interdetta al transito di persone e veicoli per lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco hanno avviato i rilievi e accertamenti per stabilire le cause che potrebbero aver scaturito l’incendio. L'articolo Auto in fiamme a Quartu, intervento tempestivo dei vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.