(ANSA) - OZIERI, 02 DIC - Un'auto ha preso fuoco questo pomeriggio sulla Statale 597, all'altezza del bivio per Oschiri.

Sul posto, per spegnere le fiamme, è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri.

A bordo dell'auto c'erano il conducente, un passeggero e due cani, tutti usciti dal veicolo prima che le fiamme potessero arrecare loro dei danni.

Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine e il personale dell'Anas per la sicurezza delle operazioni di soccorso e regolare la viabilità. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna