Villanova Truschedu

Incidente sulla Statale 388, illeso un secondo passeggero

Una ragazza è rimasta leggermente ferita in un incidente stradale avvenuto verso le 10 lungo la Statale 388, a pochi chilometri da Villanova Truschedu.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, la ragazza era alla guida di una Lancia Y che è uscita di strada per cause ancora non chiarite: dopo una sbandata verso sinistra ha abbattuto un cartello stradale, ha saltato la cunetta allagata ed è finita contro alcuni alberi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

L’automobilista è stata portata al Pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi. Illeso il passeggero che era in auto con lei.