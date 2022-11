Auto fuori strada per alta velocità, un morto e due feriti - Sardegna

Un uomo di 31 anni ha perso la vita e altri due di 30 e 40 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 a pochi chilometri da Bono, nel Goceano.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente fatta dai carabinieri della Compagnia di Bono, i tre viaggiavano a bordo di una Golf e percorrevano la strada provinciale 10M che conduce ad Alà dei Sardi. Avevano percorso pochi chilomentri dal centro abitato quando, probabilmente a causa della forte velocità, al termine di un tratto in discesa, il mezzo ha sbandato e ha sbattuto contro il terrapieno a lato della carreggiata.

Per l'impatto i tre uomini sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Per uno di loro, un 31enne di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha perso la vita mentre gli operatori del 118 arrivati con un'ambulanza da Ozieri cercavano di rianimarlo. Gli atri due uomini sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro dove sono tuttora ricoverati.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna